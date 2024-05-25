Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Газзаев: в 30-м туре у «Факела» гораздо больше мотивации, но мы выйдем играть на победу

Газзаев: в 30-м туре у «Факела» гораздо больше мотивации, но мы выйдем играть на победу
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев подвёл итоги сезона для команды, а также сообщил, что в летнее трансферное окно у грозненцев будут изменения в составе.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Наверное, после прошлогоднего пятого места, результат этого сезона не совсем такой, на который мы рассчитывали. Во второй части сезона задача стояла не оказаться в зоне стыковых матчей по итогам чемпионата, эту задачу команда решила. Следующий матч с «Факелом», у них на кону стоит больше, чем у нас. У соперника гораздо больше мотивации. Но это ни о чём особо не говорит, мы выйдем играть на победу. Трансферы летом? Изменения будут», — приводит слова Газзаева Metaratings.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день «Ахмат» располагается на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 35 очков. В матче 30-го, заключительного тура чемпионата России сезона-2023/2024 грозненцы сыграют с «Факелом». Игру примет Центральный стадион профсоюзов в Воронеже. Стартовый свисток арбитра раздастся в 16:30 по московскому времени.

Материалы по теме
«Факел» — «Ахмат». Адиев создаст трудности Черевченко
«Факел» — «Ахмат». Адиев создаст трудности Черевченко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android