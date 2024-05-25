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Хосеп Гвардиола оценил уровень игры одной из главных звёзд «МЮ» Бруну Фернандеша

Хосеп Гвардиола оценил уровень игры одной из главных звёзд «МЮ» Бруну Фернандеша
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил уровень игры одной из главных звёзд и капитана «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша.

«Влияние Бруно на игру выдающееся. Невероятный. Посмотрел несколько игр, последние его игры, и я сказал: «Креативность этого парня — одна из лучших, которые я когда-либо видел», — приводит слова испанца UtdDistrict.

Напомним, 29-летний Бруну Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. За этот период футболист принял участие в 230 матчах во всех турнирах, в которых отметился 79 голами и 64 результативными передачами.

По итогам сезона-2023/2024 в АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 60 очков в 38 матчах и занял восьмое место. 25 мая «красные дьяволы» сыграют с чемпионом Англии «Манчестер Сити» в финале Кубка страны.

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