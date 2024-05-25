Ван Нистелрой рассказал, в каком клубе хотел бы работать после ПСВ

Бывший главный тренер ПСВ Руд ван Нистелрой ответил на вопрос о том, готов ли он поехать в Саудовскую Аравию, и рассказал, в клубе с какими параметрами хотел бы продолжить свою тренерскую карьеру.

«Поеду ли я тренировать в Саудовскую Аравию? Пока нет. Для меня очень важен мой второй тренерский шаг, я хочу, чтобы весь мир увидел, какой я тренер. В Голландии это понятно, но я хочу, чтобы это увидели за границей. Я хочу работать в клубе, у которого есть чёткая игровая модель, чтобы технические директора знали, какие профили необходимы для развития этого футбола, и чтобы, когда я приду, можно было сделать что-то хорошее. Я ищу команду с хорошей организацией, которая растёт, и если я смогу помочь в этом отношении, было бы неплохо», — приводит слова ван Нистелроя Marca.

47-летний экс-нападающий сборной Нидерландов Руд ван Нистелрой с июля 2022 по май 2023 года возглавлял ПСВ из Эйндховена, в системе которого работал и до назначения на пост главного тренера.