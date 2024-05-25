Агент: Карпукас отдаст все силы, чтобы закрепиться в сборной России

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Артёма Карпукаса, прокомментировал вызов своего клиента в сборную России на июньский сбор.

«Артём всегда стремился попасть в сборную России. Он уже ранее вызывался, выходил в матче с Катаром. Карпукас отдаст все силы, чтобы закрепиться в национальной команде», — приводит слова Клюева Metaratings.

Напомним, 7 июня сборная Россия сыграет в товарищеском матче с белорусской национальной командой.

Карпукас дебютировал в сборной России в сентябре 2023 года в товарищеском матче с Катаром.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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