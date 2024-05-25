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Стали известны подробности по назначению Компани главным тренером «Баварии»

Стали известны подробности по назначению Компани главным тренером «Баварии»
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«Бавария» завершает переговоры с «Бёрнли» о сумме компенсации за главного тренера команды Венсана Компани, сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.

Источник сообщает, что 38-летний бельгиец уже подготовил тренерский штаб и готов к подписанию договора.

Венсан Компани возглавляет «Бёрнли» с 2022 года. Под его руководством команда вылетела, с 24 набранными очками заняв предпоследнее, 19-е место по итогам минувшего сезона-2023/2024 английской Премьер-лиги. Контрактное соглашение Компани с клубом рассчитано до 2028 года. Ранее он также тренировал «Андерлехт».

Напомним, ранее было объявлено о том, что нынешней тренер немецкого клуба Томас Тухель покинет команду в конце сезона по обоюдному согласию сторон.

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