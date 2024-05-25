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«Краснодар» — «Динамо»: во сколько начнётся матч 30-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

«Краснодар» — «Динамо»: во сколько начнётся матч 30-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 25 мая, состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся «Краснодар» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Матч начнётся в 16:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

За тур до завершения Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Краснодар» имеет в своём активе 53 очка и занимает третье место после 29 проведённых матчей. «Динамо» после аналогичного количества игр заработал 56 очков и возглавляет турнирную таблицу.

В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «быки» обыграли динамовцев со счётом 3:1.

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