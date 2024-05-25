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Капелло: главное преимущество Головина? В его игре нет слабых мест

Капелло: главное преимущество Головина? В его игре нет слабых мест
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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

«Головин заслужил попадание в символическую сборную Лиги 1. Какое его главное преимущество? В игре Александра нет слабых мест», — приводит слова Капелло «РБ Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что российский полузащитник «Монако» включён в число претендентов на попадание в сборную Лиги 1 по итогам сезона-2023/2024. Александр Головин в нынешнем сезоне принял участие в 27 матчах «Монако» во всех турнирах. Российский полузащитник забил шесть голов и записал на свой счёт шесть результативных передач. «Монако» по итогам сезона-2023/2024 французской Лиги 1 финишировал на втором месте в турнирной таблице, набрав 67 очков.

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