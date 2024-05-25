Форвард «Атлетика» Иньяки Уильямс два года играл с куском стекла в стопе

29-летний нападающий «Атлетика» из Бильбао Иньяки Уильямс в течение двух лет выступал с крупным осколком стекла в стопе, сообщил главный тренер баскского клуба Эрнесто Вальверде на пресс-конференции перед выездным матчем 38-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано».

По словам специалиста, пару лет назад форвард сборной Ганы попал в ДТП, после которого наступил на разбитое стекло. Врачи зашили рану, но не обратили внимания на оставшийся в ней осколок. После жалоб Уильямса на дискомфорт в стопе в последнее время ему провели МРТ, результаты обследования выявили в ноге футболиста кусок стекла величиной около двух сантиметров.

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Как сообщил Вальверде, Иньяки Уильямсу сделали операцию и извлекли осколок, футболист пропустит матч с «Райо Вальекано». В период с апреля 2016 по январь 2023 года ганский нападающий установил рекорд Ла Лиги, не пропустив ни одного матча чемпионата, длительность серии составила 251 игру.