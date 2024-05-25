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«Оренбург» — «Спартак»: во сколько начнётся матч 30-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

«Оренбург» — «Спартак»: во сколько начнётся матч 30-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 25 мая, состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся «Оренбург» и московский «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Матч начнётся в 16:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 29 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Оренбург» имеет в своём активе 30 очков и занимает 12-е место. «Спартак» после аналогичного количества игр заработал 49 очков и располагается на пятой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались ранее в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии москвичам удалось выиграть оренбуржцев со счётом 3:2.

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