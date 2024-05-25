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Дмитрий Аленичев оценил назначение Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака»

Дмитрий Аленичев оценил назначение Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака»
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Бывший полузащитник и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил назначение Деяна Станковича на пост главного тренера клуба.

— «Спартак» объявил о назначении Деяна Станковича. Как вам такой выбор?
— Я как-то говорил друзьям, что «Спартак» возьмёт португало-испанского тренера, но в то же время сказал, что могут сделать ставку на тренера с Балкан. В России уже работали Ивич и Йоканович, в «Пари НН» пришёл Илич.

Спортивный директор «Спартака» — португалец Амарал. Он мог сделать ставку на португальца или испанца. Но выбор пал на Деяна Станковича. Конечно, Станкович — большая фигура в футболе, особенно в качестве футболиста. В сумме он провёл около 16 сезонов в «Лацио» и «Интере». Выигрывал всё что можно — это даже не обсуждается.

Как футболист Станкович заслуживает большого уважения. По поводу Станковича-тренера сказать ничего не могу. Он выигрывал трофеи с «Ференцварошем» и «Црвеной Звездой». Но, думаю, в этих странах можно без особых усилий побеждать в чемпионате. Для Станковича в Венгрии и Сербии всё складывалось достаточно легко. Как получится в «Спартаке» — сложно сказать. Не буду делать никаких прогнозов. Просто хочется посмотреть на него. И чтобы он доработал контракт до конца. Потому что болельщикам отставки уже надоели, — сказал Аленичев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Полное интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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