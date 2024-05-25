Агент: если у Помазуна не будет возможности играть за ЦСКА, рассмотрим другие варианты

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря «Урала» Ильи Помазуна, арендованного у ЦСКА, высказался о будущем своего клиента на фоне продления армейцами контракта с Игорем Акинфеевым.

«Акинфеев столько сделал для ЦСКА, поэтому он заслужил новый контракт. У Ильи ещё на три года контракт с ЦСКА. Если в будущем не будет возможности вернуться в армейский клуб, то будем искать другую команду. Когда у Помазуна закончится аренда, тогда сядем и будем всё обсуждать», — приводит слова Сафанова Metaratings.

Напомним, в нынешнем сезоне Помазун принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в восьми из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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