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ЦСКА — «Урал»: во сколько начнётся матч 30-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 25 мая, состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся московский ЦСКА и «Урал». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Ян Бобровский. Матч начнётся в 16:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 2». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 29 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 ЦСКА имеет в своём активе 45 очков и занимает шестое место. «Урал» после аналогичного количества игр заработал 30 очков и располагается на 11-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались ранее в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Урал» неожиданно обыграл ЦСКА со счётом 2:1.