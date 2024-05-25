В «Манчестер Сити» приняли решение по будущему Гвардиолы

«Манчестер Сити» хочет продолжить сотрудничество с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.

Как сообщает Daily Mail, руководство клуба хочет заключить с главным тренером долгосрочный контракт. Нынешний рассчитан ещё на сезон. Отмечается, что в «Манчестер Сити» не будут оказывать давление на Гвардиолу – решение по будущему полностью в руках тренера.

Напомним, «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы впервые в истории выиграл Лигу чемпионов УЕФА. Это произошло в сезоне-2022/23, в котором английской команде удалось оформить требл. С испанцем во главе «горожанам» удалось шесть раз выиграть чемпионат Англии.

На протяжении карьеры Гвардиола тренировал также «Барселону» и «Баварию». Суммарно со всеми клубами испанский специалист выиграл 38 трофеев, в том числе три турнира Лиги чемпионов УЕФА.

Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии: