Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Манчестер Сити» приняли решение по будущему Гвардиолы

В «Манчестер Сити» приняли решение по будущему Гвардиолы
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Сити» хочет продолжить сотрудничество с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.

Как сообщает Daily Mail, руководство клуба хочет заключить с главным тренером долгосрочный контракт. Нынешний рассчитан ещё на сезон. Отмечается, что в «Манчестер Сити» не будут оказывать давление на Гвардиолу – решение по будущему полностью в руках тренера.

Напомним, «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы впервые в истории выиграл Лигу чемпионов УЕФА. Это произошло в сезоне-2022/23, в котором английской команде удалось оформить требл. С испанцем во главе «горожанам» удалось шесть раз выиграть чемпионат Англии.

На протяжении карьеры Гвардиола тренировал также «Барселону» и «Баварию». Суммарно со всеми клубами испанский специалист выиграл 38 трофеев, в том числе три турнира Лиги чемпионов УЕФА.

Материалы по теме
Гвардиола стал тренером года в АПЛ — это его пятая награда!
Истории
Гвардиола стал тренером года в АПЛ — это его пятая награда!

Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android