Аленичев предположил, что скажет Личка футболистам «Динамо» перед игрой с «Краснодаром»

Бывший полузащитник и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев предположил, что скажет главный тренер Марцел Личка футболистам «Динамо» перед решающей игрой с «Краснодаром» в РПЛ.

— Что должен сказать Личка игрокам?

— На мой взгляд, Личка перед игрой скажет футболистам, чтобы они выкинули из головы все мысли о ничьей. Надеюсь, в Краснодаре «Динамо» сыграет так же рационально, как в Москве против «Зенита». Не думаю, что дальняя дорога в Краснодар скажется на динамовцах

— Казалось, что у «Краснодара» что-то сломалось, но потом он обыграл «Сочи». Эта победа зарядит команду на матч с «Динамо»?

— Конечно, «Краснодар» сверхмотивирован. У обеих команд будет бешеная самоотдача. Кому больше улыбнётся удача, тот и победит. У «Краснодара» есть шанс стать чемпионом. Он невелик, но существует: «Ростов» вряд ли отберёт очки у «Зенита», — сказал Аленичев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Напомним, сегодня в рамках 30-го тура РПЛ «Динамо» на выезде сыграет с «Краснодаром». Московскому клубу, чтобы стать чемпионом нынешнего сезона, достаточно не проиграть.

Полное интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.