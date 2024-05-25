Дмитрий Аленичев назвал два клуба, в которых может продолжить карьеру Георгий Джикия

Бывший полузащитник и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил на вопрос о будущем центрального защитника и капитана красно-белых Георгия Джикии, который покинет московский клуб по окончании нынешнего сезона.

— Как думаете, где Джикия продолжит карьеру?

— Не думаю, что он продолжит карьеру в каком-то московском клубе. Можно назвать такие варианты, как «Рубин» и «Ростов». Больше верю в его переход туда, — сказал Аленичев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн. Об уходе Георгия из «Спартака» по завершении нынешнего сезона стало известно в субботу, 18 мая.

Полное интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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