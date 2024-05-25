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Ван Нистелрой: Рауль готов к чему-то гораздо большему, чем «Реал Мадрид Кастилья»

Ван Нистелрой: Рауль готов к чему-то гораздо большему, чем «Реал Мадрид Кастилья»
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Экс-нападающий мадридского «Реала» и бывший главный тренер ПСВ Руд ван Нистелрой высказал мнение о тренерской карьере 46-летнего бывшего форварда «сливочных» Рауля Гонсалеса.

«Общался ли я с Раулем? Да, мы очень неплохо увиделись. Он провел в «Кастилье» пять лет и, при всём уважении, готов к чему-то гораздо большему, чем «Реал Мадрид Кастилья». Это человек, которого мы все знаем, серьёзный, подготовленный, умный, опытный… Я вижу, что он уже очень скоро будет тренировать в Бундеслиге или Ла Лиге», — приводит слова ван Нистелроя Marca.

Экс-нападающий «Реала» Рауль с июня 2019 года возглавляет вторую команду «королевского клуба» — «Реал Мадрид Кастилья», которая выступает в третьем по силе дивизионе испанского футбола.

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