«Урал» и «Краснодар» договорились о переносе матча Кубка России на 28 февраля

«Урал» и «Краснодар» договорились о переносе матча Кубка России с 1 марта на 28 февраля. Об этом сообщил корреспонденту «Чемпионата» Ивану Ковалёву пресс-атташе «Урала» Никита Медведевских.
«Краснодар» обратился к нам с просьбой о переносе матча Кубка России с 1 марта на 28 февраля, мы ответили, что не возражаем сдвинуть игру на один день. Теперь всё зависит от решения РФС. Скорее всего, решение будет, когда окончательно утвердят даты проведения остальных матчей», — пояснили в пресс-службе «Урала».
Победитель этой пары в полуфинале турнира сыграет с сильнейшим в матче «Рубин» — «Сибирь».