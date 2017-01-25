В «Вердере» хотят убедить Гнабри не менять клубную прописку

Руководство и тренерский штаб бременского «Вердера» намерены сделать всё, чтобы надолго удержать в своём составе полузащитника Зерге Гнабри, в услугах которого заинтересован не один ведущий клуб Европы. Об этом сообщил спортивный директор немецкого клуба Франк Бауманн.
«Мы в ближайшее время сядем с Гнабри за круглый стол и обсудим вопрос о его будущем. Очень важно, чтобы мы сумели убедить его остаться у нас с помощью спортивных аргументов», — приводит слова Бауманна Sport Bild.
Гнабри перешёл в «Вердер» из «Арсенала» летом 2016 года за € 5 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах немецкой Бундеслиги, забил 7 голов и отдал 1 результативный пас. Контракт 21-летнего игрока с немецким клубом рассчитан до лета 2020 года.