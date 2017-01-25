Неизвестные избили подростка возле метро за отказ снять шарф с логотипом ЦСКА

Четверо неизвестных возле станции метро «Лубянка» Сокольнической линии избили несовершеннолетнего за отказ снять шарф с логотипом ЦСКА. В одну из детских поликлиник обратился 15-летний житель столицы, у которого были диагностированы сотрясение головного мозга, перелом костей носа, гематомы и ушибы.
«Установлено, что у станции метро «Лубянка» к потерпевшему подошли четверо мужчин славянской внешности в тёмной одежде. Незнакомцы потребовали, чтобы подросток снял шарф с логотипом футбольного клуба ЦСКА. Когда несовершеннолетний отказался это сделать, мужчины стали его избивать до тех пор, пока один из нападавших не сказал: «Хватит». После этого незнакомцы скрылись», — цитирует источник в правоохранительных органах агентство городских новостей «Москва».
По факту случившегося инцидента полиция проводит проверку.