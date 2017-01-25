Роналду прервал поездку на автомобиле из-за боли в запястье и вызвал скорую

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду на выходных не смог завершить свою поездку на автомобиле из-за боли в запястье, сообщает Eleconomista.es.
По информации издания, 31-летний футболист перед матчем 19-го тура чемпионата Испании «Реала» против «Малаги» (2:1) вместе со своей подругой Жоржиной Родригес возвращался с горнолыжного курорта Навасеррада. Из-за боли в запястье Роналду был вынужден остановить свой Lamborghini Aventador, что привлекло внимание очевидцев. Футболист вызвал скорую помощь и эвакуатор, который забрал его автомобиль.
Отметим, что в матче с «Малагой» Криштиану вышел на поле с перевязанной рукой.