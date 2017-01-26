Экс-кандидат в президенты «Барселоны» прокомментировал поражение «Реала»

Бывший секретарь совета директоров «Барселоны» и экс-кандидат в президенты каталонского клуба Тони Фрейша прокомментировал поражение «Королевского клуба» в четвертьфинале Кубка Испании от «Сельты». В первой игре на своём поле подопечные Зинедина Зидана проиграли со счётом 1:2, а в ответном матче сыграли вничью (2:2).
«Разговоры о трёх титулах оказались утопией», – написал Фрейша на своей странице в социальной сети «Твиттер».
Перед стартом и по ходу текущего сезона представители «Реала» неоднократно говорили о том, что хотят выиграть чемпионат Испании, Кубок страны и Лигу чемпионов.