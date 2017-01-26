Мальо: «Барселона» и «Атлетико» — иной уровень, но «Сельта» хочет быть в финале

Защитник «Сельты» Уго Мальо отметил, что его команда очень хотела бы выйти в финал Кубка Испании. Мальо сказал об этом после ответного матча четвертьфинала турнира с мадридским «Реалом», который завершился ничьей со счётом 2:2 и выходом «Сельты» в полуфинал.
«Наша команда заслуживала такую радость, поскольку соперник не был лёгким и нам пришлось немало попотеть. Нам уже следует немедленно готовиться к следующей игре. «Барселона» и «Атлетико» — иной уровень, но «Сельта» хочет быть в финале, мечтать о нём и наслаждаться игрой на этом уровне», — цитирует Мальо испанское интернет-издание Sport.