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«Барселона» готова продать полузащитника Педри

«Барселона» готова продать полузащитника Педри
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«Барселона» готова расстаться с полузащитником каталонской команды Педри грядущим летом.

Как сообщает Radio Marca в соцсетях, сине-гранатовые могут рассмотреть предложения по трансферу 21-летнего игрока. В связи с этим руководство «Барселоны» приостановило переговоры с полузащитником по новому трудовому договору.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, действующее трудовое соглашение Педри с «Барселоной» истекает летом 2026 года.

Испанский футболист выступает за каталонский клуб с 2019 года. За этот период он принял участие в 138 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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