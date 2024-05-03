«Барселона» готова продать полузащитника Педри

«Барселона» готова расстаться с полузащитником каталонской команды Педри грядущим летом.

Как сообщает Radio Marca в соцсетях, сине-гранатовые могут рассмотреть предложения по трансферу 21-летнего игрока. В связи с этим руководство «Барселоны» приостановило переговоры с полузащитником по новому трудовому договору.

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Напомним, действующее трудовое соглашение Педри с «Барселоной» истекает летом 2026 года.

Испанский футболист выступает за каталонский клуб с 2019 года. За этот период он принял участие в 138 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.