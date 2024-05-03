Юран: возможно, стоило зимой поставить ультиматум руководству «Пари НН»

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о плохой укомплектованности нижегородской команды в период зимней паузы.

«Я не первый год в футболе. Конечно, я мониторю соперников, особенно когда наступает пауза. Смотрю, кто как реагирует на турнирную ситуацию. Видно, кто смирился, кто — нет. А тут все команды включились настолько, что от восьми до 11 человек добрали. Только «Факел» взял одного-двух новичков. Остальные усилились, причём квалифицированными футболистами: иностранцами, сборниками. Поэтому я предвидел, что весна будет непростая. Возможно, уже тогда мне нужно было уйти. Были такие мысли. На третьем сборе я понимал, что команда недоукомплектована. Может, стоило ультиматум ставить руководству: не возьмёте игроков — уйду. Просто не хотелось в крайности впадать. Время показало, что я правильно оценивал ситуацию на сборах. Но реальность оказалась намного тяжелее из-за травм», — рассказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Юран возглавил «Пари НН» в апреле 2023 года. Под его руководством нижегородский клуб смог остаться в РПЛ, обыграв в стыковых матчах «Родину» (3:2 – по сумме двух матчей). 29 апреля 2024 года 54-летний специалист был уволен из команды.

После 26 туров «Пари НН» занимает 11-е место в РПЛ с 28 очками. На 12-й строчке находится «Факел» (27 очков).