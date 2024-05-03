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Фёдор Чалов обратился к болельщикам ЦСКА после ничейного матча с «Зенитом»

Фёдор Чалов обратился к болельщикам ЦСКА после ничейного матча с «Зенитом»
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Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов обратился к болельщикам команды после первого матча финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с петербургским «Зенитом» (1:1).

«Спасибо каждому!» — написал Чалов в своём телеграм-канале, обращаясь к болельщикам, посетившим матч.

Напомним, 2 мая состоялся первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:15 мск. Команды не сумели выявить победителя и завершили встречу вничью — 1:1.

Ответный матч финала Пути РПЛ состоится в Санкт-Петербурге 15 мая. Отметим, что вскоре ЦСКА сыграет с «Зенитом» и в чемпионате России. Эта встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 11 мая и начнётся в 19:00 по московскому времени.

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