Роберт Левандовски дал оценку своей результативности в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о своей результативности.

«Очень горжусь тем, что за полтора года забил столько голов, выступая в таком клубе. Испытываю огромную гордость, когда думаю о своих голах и времени, проведённом в «Барселоне». Каждый из этих забитых мячей имеет для меня особое значение, это большая честь», – приводит слова Левандовского Sport.

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Напомним, польский футболист перешёл в «Барселону» из «Баварии» летом 2022 года. За этот период он принял участие в 90 матчах во всех турнирах, в которых отметился 56 голами и 17 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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