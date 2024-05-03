Результаты полуфиналов Лиги Европы, исторический антирекорд «Бостона». Главное к утру

«Байер» в гостевом матче обыграл «Рому» (2:0) в первом полуфинальном матче Лиги Европы, «Бостон Брюинз» проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в шестом матче серии (1:2) и установил антирекорд НХЛ, став первой командой за всю историю, которая два года подряд упустила преимущество в серии 3-1, вторая ракетка мира Арина Соболенко вышла в финал теннисного турнира в Мадриде, обыграв в 1/2 финала четвёртую ракетку Елену Рыбакину (1:6, 7:5, 7:6). Главное к утру в подборке «Чемпионата».

Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НБА 3 мая Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НБА 3 мая