Результаты полуфиналов Лиги Европы, исторический антирекорд «Бостона». Главное к утру
«Байер» в гостевом матче обыграл «Рому» (2:0) в первом полуфинальном матче Лиги Европы, «Бостон Брюинз» проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в шестом матче серии (1:2) и установил антирекорд НХЛ, став первой командой за всю историю, которая два года подряд упустила преимущество в серии 3-1, вторая ракетка мира Арина Соболенко вышла в финал теннисного турнира в Мадриде, обыграв в 1/2 финала четвёртую ракетку Елену Рыбакину (1:6, 7:5, 7:6). Главное к утру в подборке «Чемпионата».
- «Байер» на выезде уверенно обыграл «Рому» в первом матче полуфинала Лиги Европы.
- «Бостон» установил исторический антирекорд НХЛ, дважды подряд проиграв «Торонто».
- Соболенко пробилась в финал турнира в Мадриде, обыграв Рыбакину на тай-брейке 3-го сета.
- «Аталанта» с Миранчуком не смогла обыграть «Марсель» в первом полуфинальном матче ЛЕ.
- «Нью-Йорк» обыграл «Филадельфию» в шестом матче и вышел в следующий раунд плей-офф НБА.
- Лионель Месси признан игроком месяца в МЛС.
- Стало известно, кто может стать преемником Анчелотти на посту главного тренера «Реала».
- Медведев выступил с заявлением по поводу снятия с четвертьфинала турнира в Мадриде.
- «Байер» продлил серию без поражений до 47 матчей.
- «Индиана» обыграла «Милуоки» и вышла в следующий раунд плей-офф НБА.
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