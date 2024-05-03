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3 мая главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА, результаты Лиги Европы

Результаты полуфиналов Лиги Европы, исторический антирекорд «Бостона». Главное к утру
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«Байер» в гостевом матче обыграл «Рому» (2:0) в первом полуфинальном матче Лиги Европы, «Бостон Брюинз» проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в шестом матче серии (1:2) и установил антирекорд НХЛ, став первой командой за всю историю, которая два года подряд упустила преимущество в серии 3-1, вторая ракетка мира Арина Соболенко вышла в финал теннисного турнира в Мадриде, обыграв в 1/2 финала четвёртую ракетку Елену Рыбакину (1:6, 7:5, 7:6). Главное к утру в подборке «Чемпионата».

  1. «Байер» на выезде уверенно обыграл «Рому» в первом матче полуфинала Лиги Европы.
  2. «Бостон» установил исторический антирекорд НХЛ, дважды подряд проиграв «Торонто».
  3. Соболенко пробилась в финал турнира в Мадриде, обыграв Рыбакину на тай-брейке 3-го сета.
  4. «Аталанта» с Миранчуком не смогла обыграть «Марсель» в первом полуфинальном матче ЛЕ.
  5. «Нью-Йорк» обыграл «Филадельфию» в шестом матче и вышел в следующий раунд плей-офф НБА.
  6. Лионель Месси признан игроком месяца в МЛС.
  7. Стало известно, кто может стать преемником Анчелотти на посту главного тренера «Реала».
  8. Медведев выступил с заявлением по поводу снятия с четвертьфинала турнира в Мадриде.
  9. «Байер» продлил серию без поражений до 47 матчей.
  10. «Индиана» обыграла «Милуоки» и вышла в следующий раунд плей-офф НБА.
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