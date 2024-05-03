Тьяго Мотта высказался о борьбе «Болоньи» за выход в Лигу чемпионов

Главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта высказался о возможном участии «Болоньи» в Лиге чемпионов в сезоне-2024/2025.

Ранее «Болонья» гарантировала себе место в еврокубках, где она не играла с 2002 года.

«Мы очень рады, что написали историю «Болоньи» через 22 года. Чувствуем то же по поводу возможности попасть в Лигу чемпионов.

Идти к цели осталось недолго, мы уже близко. Мы уже там, где нас никто не ждал, рад этому. Согласен со своими игроками на 100%, что мы должны к этой цели стремиться.

Всё давление оказывается на другие клубы, начавшие сезон с целью попасть в Лигу чемпионов. У нас никогда не было этой одержимости, только желание продолжать совершенствоваться. Выход в Лигу Европы был неожиданным и принёс нам ещё больше энтузиазма. Теперь хотим продолжить и попытаться сделать что-то более выдающееся с Лигой чемпионов», – приводит слова Мотты La Gazzetta dello Sport.

После 34 туров «Болонья» занимает четвёртое место в Серии А с 63 очками. Лидирует «Интер» (89 очков), который оформил досрочное чемпионство.