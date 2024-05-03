Гасперини оценил игру своей команды в первом полуфинальном матче ЛЕ с «Марселем»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о ничьей в первом полуфинальном матче Лиги Европы с «Марселем» (1:1).

«Отличный гол Скамакки, хорошее движение и своевременный пас. Очевидно, что в матчах такого рода важно создавать больше моментов, как это должно быть в Бергамо, потому что по-настоящему снова играть остро мы начали лишь в конце матча.

Сегодня нам пришлось нелегко, но это хороший результат. «Олимпик» проиграл здесь всего один раз за год и показал на этом стадионе всё, что мог.

Очевидно, что для нас это хороший результат – не проиграть сильной команде на очень сложном стадионе. В ответном матче у нас будет преимущество своего поля, но надо быть очень осторожными с контратаками «Олимпика». Нужно будет показать качественную игру, особенно в атаке, однако у нас будут наши болельщики, и мы должны сыграть лучше, чем сегодня вечером», – приводит слова Гасперини официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между командами состоится 9 мая на стадионе «Джевисс» в 22:00 по мск.