Тедеско отреагировал на слухи о том, что он может возглавить «Милан»

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал информацию о своём возможном переходе в итальянский «Милан».

«Продлил свой контракт со сборной Бельгии, дал чёткий сигнал всем — клубам, игрокам и федерации. Мне здесь комфортно, поэтом все постороннее на меня особенно не влияет. Думаю, что слухи будут всегда, но дал себе слово, что не позволю им влиять на меня», — приводит слова Тедеско belgiumsoccer.be.

Доменико Тедеско возглавляет сборную Бельгии с 8 февраля 2023 года. Последним клубом 38-летнего специалиста является немецкий «Лейпциг», в котором Доменико работал на протяжении года. Также итальянец тренировал «Эрцгебирге», «Шальке» и московский «Спартак».

Под руководством Тедеско красно-белые провели 54 матча, из которых 27 выиграли, 10 сыграли вничью и 17 проиграли. В РПЛ «Спартак» с Тедеско занимал по итогам сезона седьмое и второе место, в Кубке России доходил до полуфинала и 1/8 финала.