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«Бавария» сомневается по поводу назначения Ханс-Дитера Флика — Bild

«Бавария» сомневается по поводу назначения Ханс-Дитера Флика — Bild
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«Бавария» сомневается по поводу назначения Ханс-Дитера Флика на пост главного тренера команды, сообщает Bild.

По информации источника, руководство мюнхенского клуба не уверено, что 59-летний специалист подходит для перестройки команды. Репутация Флика была подпорчена после провала сборной Германии на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

Прямых контактов у «Баварии» с Фликом пока не было.

Немецкий специалист уже возглавлял «Баварию» с ноября 2019 по июнь 2021 года. Под его руководством мюнхенский клуб выиграл два чемпионства (2019/2020, 2020/2021), Кубок (2019/2020) и Суперкубок (2020/2021) Германии. На международной арене команда выиграла Лигу чемпионов (2019/2020) и Суперкубок УЕФА (2020/2021).

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