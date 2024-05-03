Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 36-го тура сезона-2023/2024

Сегодня, 3 мая, стартует 36-й тур английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.
3 мая, пятница:
22:00 мск. «Лутон Таун» — «Эвертон».
4 мая, суббота:
14:30 мск. «Арсенал» — «Борнмут»;
17:00 мск. «Брентфорд» — «Фулхэм»;
17:00 мск. «Бёрнли» — «Ньюкасл Юнайтед»;
17:00 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Ноттингем Форест»;
19:30 мск. «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон».
5 мая, воскресенье:
16:00 мск. «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Астон Вилла»;
16:00 мск. «Челси» — «Вест Хэм Юнайтед»;
18:30 мск. «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».
6 мая, понедельник:
22:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед».
В данный момент турнирную таблицу чемпионата Англии по футболу возглавляет «Арсенал», набравший 80 очков после 35 проведённых матчей. На втором месте находится «Манчестер Сити» с 79 очками и одной игрой в запасе. На третьей строчке расположился «Ливерпуль» с 75 очками.