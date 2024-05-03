«Я бился за город». Юран эмоционально обратился к нижегородским болельщикам после отставки

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран обратился к болельщикам команды после отставки.

«Я хотел бы поблагодарить болельщиков, огромное спасибо им сказать. Я много где поработал и могу сказать, что в Нижнем одни из лучших болельщиков. Они всегда нас поддерживали. Иногда критиковали, но эта критика шла на пользу. Если я приеду в Нижний Новгород даже просто погулять, я смогу спокойно смотреть людям в глаза. Я бился за город, за команду. Прошлая весна у нас тяжелейшая была. Но я пообещал решить задачу и сделал это. Да и этот сезон мы до зимней паузы здорово проводили. И начало весеннее было очень неплохое, пока в обойме были все ведущие исполнители. Дома сыграли вничью с «Факелом», на выезде обыграли «Рубин». А потом все эти моменты пошли, и нам стало намного сложнее. Если бы лучше доукомплектовались, наверное, такой затяжной серии не случилось бы. Все команды попадают в «ямы», в том числе большие. «Динамо» три матча подряд проиграло — но выправило ситуацию. У «Зенита», нашего чемпиона, два поражения было. «Спартак» пережил спад.

Ещё раз повторю: большое спасибо нижегородцам. Я буду помнить их поддержку и отношение. Мне нравились и город, и условия для работы. С генеральным директором мы расстались в хороших отношениях. Игроков я тоже поблагодарил за работу. Они правда большие молодцы. Я всегда им говорил: «Вы можете больше», и они это доказывали своей игрой, иногда даже не ожидая от себя такого. Всё было в целом позитивно. Так или иначе, я оставил команду на 11-м месте, а не в зоне вылета или переходных матчей», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.