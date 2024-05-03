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Президент «ПСЖ» отказался общаться с игроками после поражения в матче с «Боруссией» в ЛЧ

Президент «ПСЖ» отказался общаться с игроками после поражения в матче с «Боруссией» в ЛЧ
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Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи отказался проводить беседу с игроками после поражения в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:1). Об этом сообщает RMC Sport.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Фюллькруг – 36'    

По информации источника, Аль-Хелаифи решил не выступать с речью в раздевалке парижан, так как считает, что команда находится в хорошем положении, чтобы отыграть преимущество в один мяч и может выиграть противостояние в ответной домашней игре.

Напомним, ответная игра между дортмундской «Боруссией» и французским «ПСЖ» состоится 7 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» (Париж, Франция).

Отметим, в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Боруссия» и «ПСЖ» уже встречались на стадии группового этапа. Команды провели два матча: в гостях «Боруссия» уступила «ПСЖ» со счётом 0:2, а в домашней встрече команды не выявили победителя — 1:1.

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