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Лоренцо Пеллегрини прокомментировал поражение в первом матче 1/2 финала ЛЕ от «Байера»

Лоренцо Пеллегрини прокомментировал поражение в первом матче 1/2 финала ЛЕ от «Байера»
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Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини высказался о поражении в первом полуфинальном матче Лиги Европы от «Байера» (0:2).

Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
02 мая 2024, четверг. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
0 : 2
Байер
Леверкузен, Германия
0:1 Вирц – 28'     0:2 Андрих – 73'    

«Для меня досадно, что они забили два гола, а мы — ни одного. К сожалению, мы упустили множество возможностей забить. Но даже после пропущенных мячей мы играли и продолжали создавать моменты до самого конца. Трудно найти пространство, когда они находятся так близко друг к другу.

Сегодня они отправятся домой с верой в победу, а мы — готовиться к воскресной игре. Постараемся усложнить им задачу в ответном матче.

В каких областях вам нужно совершенствоваться? Я думаю, что, глядя на сегодняшний день, нам нужно улучшить игру перед воротами. Мы играли в свою игру сегодня. Они довольно слабо прессинговали, но мы все равно нашли способы попытаться забить гол. В ответном матче мы должны быть более настойчивыми», — приводит слова Пеллегрини официальный сайт «Ромы».

Ответный матч между командами состоится 9 мая на стадионе «Бай-Арена» в 22:00 по мск.

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