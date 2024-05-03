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Бурунов заряжал среди фанатов ЦСКА, Костомаров выходил на поле. Фото матча с «Зенитом»

2 мая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в первом матче полуфинала Кубка России Пути РПЛ «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:15 мск.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Зенит» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова и Дмитрия Голубовича.

Напомним, в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА встречался с калининградской «Балтикой». Армейцы выиграли оба матча — 1:0 и 2:0. «Зенит» прошёл московский «Спартак» по сумме двух встреч — 2:1. Ответный матч финала Пути РПЛ состоится в Санкт-Петербурге 15 мая.

Отметим, что вскоре ЦСКА сыграет с «Зенитом» и в чемпионате России. Эта встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 11 мая и начнётся в 19:00 по московскому времени.