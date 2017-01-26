22 февраля на стадионе «Крестовский» может пройти рок-концерт на 30 тыс. человек

Пресс-секретарь вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина Елена Михина рассказала, какое очередное тестовое мероприятие планируется провести на стадионе «Крестовский»
«Мы планируем 22 февраля провести на стадионе «Крестовский» тестовое мероприятие на 30 000 человек. Пока никакой точной информации нет, ведь проект только разрабатывается. Не могу сказать, что это будет, но скорее всего – рок-концерт. Пока всё в расплывчатых договорённостях. Дата может поменяться, но мероприятие пройдёт в феврале», — сказала Михина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.