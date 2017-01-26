Прудников приглашён на второй сбор «Локомотива»

На сбор «Локомотива» приглашён нападающий Александр Прудников, которой в первой половине этого сезона выступал за «Оренбург».
На втором сборе «железнодорожников» на просмотре будут находиться полузащитник Амир Натхо и нападающий Александр Коре.
Также на сбор отправились вратари Илья Абаев, Маринато Гилерме, Антон Коченков, Мирослав Лобанцев; защитники Виталий Денисов, Иван Лапшов, Неманья Пейчинович, Джамшет Рахмонов, Борис Ротенберг, Иннокентий Самохвалов, Ведран Чорлука, Ренат Янбаев; полузащитники Дмитрий Баринов, Иван Галанин, Игорь Денисов, Никита Дорофеев, Владислав Игнатьев, Алан Касаев, Александр Коломейцев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Тарас Михалик, Дельвин Ндинга, Дмитрий Тарасов, Мануэл Фернандеш; нападающие Артём Галаджан, Михаил Лысов, Маркес Майкон, Игорь Портнягин.
«Локомотив» прибыл к месту второго сбора в Марбелье и проведёт в четверг вечером тренировку, сообщает официальный сайт клуба.