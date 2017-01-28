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Джеко: в Англии было меньше давления, чем в «Роме»

28 января 2017, суббота. 12:53. Футбол
Нападающий «Ромы» Эдин Джеко, ранее игравший за «Манчестер Сити», сравнил уровни давления в Англии и Италии.

«В Англии было меньше давления, чем тут. Хотя если не играешь на хорошем уровне, то вполне нормально, что тебя будут критиковать. Критика — часть игры, поэтому её нужно принять. В „Роме“ всё примерно так же, как в Боснии: тебя не столько критикуют, сколько оскорбляют. Так что я привык к этому.

Я могу провести матч на хорошем уровне и принести команде много пользы, а потом не реализовать один момент — и на следующий день все будут обсуждать то, как я не попал по воротам в том эпизоде», — цитирует Джеко Il Messaggero.
Источник: Il Messaggero Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити Рома Эдин Джеко Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
28 января 2017, суббота
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