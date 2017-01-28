«Крылья Советов» объявили о возвращении Мбакогу в «Карпи»

Сегодня расположение «Крыльев Советов» в Белеке покинул 24-летний нигерийский нападающий Джерри Мбакогу.
Как сообщается на официальном сайте «Крыльев Советов», это решение между клубом и игроком было принято по обоюдному согласию. Футболист возвращается в итальянский клуб «Карпи», у которого самарцы арендовали его в августе прошлого года. Нападающий провёл за российскую команду восемь матчей.
«Футбольный клуб „Крылья Советов“ благодарит Джерри Мбакогу за работу и желает ему успешного продолжения спортивной карьеры», — говорится в сообщении клубной пресс-службы.