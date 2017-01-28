«Краснодар» объявил о переходе Шишкина из «Локомотива» на правах аренды

Состав «Краснодара» пополнил защитник Роман Шишкин, перешедший из «Локомотива» на правах аренды до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт «быков».
Футболист прошёл медицинское обследование, подписал контракт и готов присоединиться к своей новой команде на сборе в Испании, который стартует 29 января.
Помимо «Локомотива» Шишкин ранее выступал за «Спартак» и «Крылья Советов». В активе защитника 13 матчей за сборную России.
В текущем сезоне 30-летний Шишкин сыграл в 11 матчах (9 в стартовом составе) РФПЛ и получил одну жёлтую карточку.