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«Краснодар» объявил о переходе Шишкина из «Локомотива» на правах аренды

28 января 2017, суббота. 16:54. Футбол
Состав «Краснодара» пополнил защитник Роман Шишкин, перешедший из «Локомотива» на правах аренды до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт «быков».

Футболист прошёл медицинское обследование, подписал контракт и готов присоединиться к своей новой команде на сборе в Испании, который стартует 29 января.

Помимо «Локомотива» Шишкин ранее выступал за «Спартак» и «Крылья Советов». В активе защитника 13 матчей за сборную России.

В текущем сезоне 30-летний Шишкин сыграл в 11 матчах (9 в стартовом составе) РФПЛ и получил одну жёлтую карточку.
Источник: Официальный сайт ФК "Краснодар" Сообщить об ошибке
Теги
ФК Краснодар ФК Локомотив Роман Шишкин Трансферы
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28 января 2017, суббота
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