Голы Попова, Самедова и Адриано помогли «Спартаку» разгромить «Жилину» на сборе

В рамках подготовки ко второй части сезона РФПЛ «Спартак» на сборе в ОАЭ провёл товарищескую встречу со вторым составом словацкой «Жилины». Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 5:1.
В составе московской команды забитые мячи на свой счёт записали Александр Самедов, Джано Ананидзе, Луис Адриано и оформивший дубль Ивелин Попов. За словацкую команду отличился Андрей Майштиник. Отметим, что в составе «Спартака», помимо Самедова и Адриано, дебютировали голкипер Александр Селихов и защитник Георгий Джикия.