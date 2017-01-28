Девич: пообещал Бердыеву, что буду больше кушать

Нападающий «Ростова» Марко Девич поделился мыслями о донской команде. Украинец в середине января подписал с клубом контракт сроком на 1,5 года.
«Естественно, „Ростов“ в последние год-полтора очень сильно поднялся. Они настолько хорошо проявили себя, что и для российского футболиста, и для них самих это стало сюрпризом. У меня чувство, что я перешёл в топ-команду России. По результату, игре и коллективу «Ростов» находится на самом верху. Тренер с помощниками добились такого уровня, что нет клубов, которые мы не можем обыграть.
Когда меня встретил Бердыев, ему, наверное, на первый взгляд не понравилось, что мне не хватает веса. Я ему пообещал, что буду больше кушать», — сказал Девич в интервью официальному сайту «Ростова».