Аке: было приятно, что Конте отозвал меня из аренды

Защитник «Челси» Натан Аке прокомментировал победу над «Брентфордом» (4:0) в 1/16 финала Кубка Англии. 21-летний футболист провёл первый матч за лондонскую команду после досрочного возвращения из аренды в «Борнмуте».
«Очень здорово вернуться, отыграть все 90 минут и победить. Я многое приобрёл как профессиональный футболист, получил опыт за прошедшие два года и отыграл немало матчей. Сейчас я чувствую себя более опытным, не слишком опытным, но больше, чем раньше.
В первый день, когда я вернулся, Aнтонио Конте позвал меня в свой кабинет и объяснил, что планирует задействовать меня на разных позициях, а также он сказал, чего ждёт от меня, когда я буду играть на этих позициях. Для него возраст не имеет значения. Мне просто надо показать ему, что я готов выступать за главную команду, и именно это я стараюсь делать на тренировках. Мне было приятно, что он отозвал меня из аренды, и это придало мне уверенности», — цитирует Аке официальный сайт «Челси».