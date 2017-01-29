Луис Энрике: судьи нуждаются в помощи

На 78-й минуте Неймар при счёте 1:0 в пользу хозяев пробил по воротам после передачи от Алейкса Видаля, мяч пересёк линию ворот, после чего его выбил защитник «Бетиса» Айсса Манди. Судьи во главе с главным арбитром Алехандро Хосе Эрнандесом Эрнандесом не засчитали гол.
«Как я уже говорил, технология может помочь. Очевидно, что судьи нуждаются в помощи», — цитирует специалиста Marca.
Нападающий сине-гранатовых Луис Суарес, комментируя данный эпизод, заявил, что мяч был в метре за линией ворот.
Летом прошлого года президент Профессиональной футбольной лиги Испании Хавьер Тебас исключил использование системы определения гола в нынешнем сезоне Примеры из-за дороговизны. «Нет, мы не будем использовать эту систему. Эта технология стоит слишком дорого», — заявил Тебас.
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