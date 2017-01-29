Джикия и Адриано работали по индивидуальной программе на тренировке «Спартака»

Защитники Сердар Таски и Георгий Джикия, а также нападающий Луис Адриано на сборе «Спартака» в ОАЭ сегодня тренировались по индивидуальной программе, сообщает пресс-служба красно-белых.
Таски вышел на поле для того, чтобы побегать и позаниматься с мячом под присмотром тренера по реабилитации Дмитрия Миронова. Джикия и Адриано, которые стали единственными игроками «Спартака», отыгравшими накануне от стартового до финального свистка товарищеский матч со вторым составом словацкой «Жилины» (5:1), выполняли лёгкие беговые упражнения с тренером по физподготовке Хавьером Нойя Сальесом.