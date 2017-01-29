Маццарри: я очень зол, завтра поговорю с игроками «Уотфорда» лицом к лицу

Главный тренер «Уотфорда» Вальтер Маццарри поделился впечатлениями от выездного матча 1/16 финала Кубка Англии с «Миллуоллом» (0:1).
«В понедельник я поговорю с игроками лицом к лицу. Я очень разочарован и зол, мне жаль наших фанатов. Хочу перед ними извиниться. Поражение никак не вытекало из хода матча, но оно всё же случилось. Мы не заслуживали такого исхода. Если бы судья Мартин Аткинсон дал нам пенальти во второй половине встречи после падения Окаки, пошла бы совсем другая игра. Да, у нас много травм, состав пришлось перетряхивать, но это не снимает с нас ответственности», — цитирует Маццарри Sky Sports.