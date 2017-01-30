Ф. Невилл: Швайнштайгер — пример того, как вести себя при непопадании в состав

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл выразил восхищение по поводу профессионализма полузащитника «красных дьяволов» Бастиана Швайнштайгера. Немец впервые за год вышел в стартовом составе «МЮ» на матч 1/16 финала Кубка Англии против «Уигана». Встреча закончилась со счётом 4:0 в пользу манкунианцев, на счету Швайнштайгера — гол и результативная передача.
«Если вам нужен пример того, как вести себя, если вы не попадаете в состав, посмотрите на Швайнштайгера», – приводит слова Невилла Squawka.