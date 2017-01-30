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175 лет назад 2016
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Вальдано: Энрике был безупречен, он жаловался не на судью, а на свою команду

30 января 2017, понедельник. 11:22. Футбол
Бывший генеральный директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано адресовал слова похвалы главному тренеру «Барселоны» Луису Энрике. Вальдано отметил поведение наставника сине-гранатовых после гостевого матча 20-го тура Примеры с «Бетисом» (1:1).

«Луис Энрике был безупречен на пресс-конференции. Он жаловался не на судью, а на свою команду. Однако сама «Барселона» показалась мне очень посредственной командой, далёкой от своих лучших времён», — цитирует Вальдано Mundo Deportivo.

На 78-й минуте нападающий каталонцев Неймар при счёте 1:0 в пользу хозяев пробил по воротам. Мяч пересёк линию ворот, после чего его выбил защитник «Бетиса» Айсса Манди. Судьи во главе с главным арбитром Алехандро Хосе Эрнандесом взятие ворот не зафиксировали.
Источник: Mundo Deportivo Сообщить об ошибке
Теги
Бетис ФК Барселона Луис Энрике Хорхе Вальдано
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30 января 2017, понедельник
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