Вальдано: Энрике был безупречен, он жаловался не на судью, а на свою команду

Бывший генеральный директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано адресовал слова похвалы главному тренеру «Барселоны» Луису Энрике. Вальдано отметил поведение наставника сине-гранатовых после гостевого матча 20-го тура Примеры с «Бетисом» (1:1).
«Луис Энрике был безупречен на пресс-конференции. Он жаловался не на судью, а на свою команду. Однако сама «Барселона» показалась мне очень посредственной командой, далёкой от своих лучших времён», — цитирует Вальдано Mundo Deportivo.
На 78-й минуте нападающий каталонцев Неймар при счёте 1:0 в пользу хозяев пробил по воротам. Мяч пересёк линию ворот, после чего его выбил защитник «Бетиса» Айсса Манди. Судьи во главе с главным арбитром Алехандро Хосе Эрнандесом взятие ворот не зафиксировали.