Лопырёва сфотографировалась с Гвардиолой на матче «ПСЖ» — «Монако»

Посол чемпионата мира по футболу — 2018 Виктория Лопырёва побывала на матче 22-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Монако» (1:1), где сфотографировалась с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. Фотографию Лопырёва выложила в своём «инстаграме».
«В такой компании футбол ещё интереснее!» — написала Лопырёва.
Испанский специалист прибыл в Париж, чтобы увидеть в деле «Монако», против которого «горожанам» играть 21 февраля в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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